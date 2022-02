Stiri pe aceeasi tema

- Programele "Rabla Clasic" si "Rabla Plus" din acest an vor fi lansate pe data de 8 februarie The post Programele „Rabla Clasic” si „Rabla Plus” din acest an vor fi lansate pe data de 8 februarie first appeared on Partener TV .

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a transmis ca incepand de vineri, 4 februarie, persoanele juridice care doresc participarea in cadrul programrlor Rabla Clasic si Rabla Plus vor putea accesa aplicatia informatica pusa la dispozitie de AFM, doar pentru crearea conturilor de utilizatori.

- Programele “Rabla Clasic” si “Rabla Plus” din acest an vor fi lansate cel tarziu pe data de 8 februarie, au anuntat reprezentanții Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM). Programul “Rabla Clasic” din 2022 are la baza acordarea unei tichet in valoare de 6.000 lei pentru o masina veche casata, sau…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat, joi, ca luna viitoare vor fi lansate programele Rabla Clasic si si Rabla Plus, bugetul pentru anul 2022 fiind cel mai mare din istoria acestui program si depasind 1,2 miliarde de lei.

- Un report de peste 31,89 milioane lei, adica 6,44 milioane de euro, se inregistreaza la categoria I a jocului Joker, in cadrul tragerilor loto care vor avea loc joi, potrivit unui comunicat remis, luni, de Loteria Romana. La categoria I a jocului Loto 6/49 se inregistreaza un report in valoare de aproximativ…

- Primele meciuri din sezonul 2022 in circuitul WTA vor avea loc, in noaptea de sambata spre duminica, la turneul de la Adelaide, Australia, singura reprezentanta a Romaniei fiind Irina Fetecau, pe tabloul de calificare. Competiția WTA 500 de la Adelaide are pe afiș primele doua jucatoare ale lumii, Ashleigh…

- Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutor in valoare de 10,3 milioane de euro (51,5 milioane de lei) pentru sprijinirea operatorilor de aeroporturi din Romania, loviți de pandemia de coronavirus. Sprijinul public se va acorda sub forma de subvenții directe. Masura va fi deschisa operatorilor aeroportuari…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat ca, in pofida “efortul urias” din punct de vedere financiar facut de statul roman prin implementarea programelor Rabla Clasic si Rabla Plus, in Romania numarul masinilor vechi nou inmatriculate este mai mare decat cel al autoturismelor noi. El a aratat ca,…