- Decizia se bazeaza pe concentrarea directorului executiv Ola Kaellenius doar pe masinile electrice, ceea ce face ca marca EQ sa fie redundanta, pe masura ce Mercedes se indeparteaza de motorul cu ardere interna, au declarat sursele citate de Handelsblatt. Producatorul german de automobile isi comercializeaza…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat luni seara, 9 ianuarie, la TVR Info , ca, prin intermediul programelor Rabla Clasic si Rabla Plus, Romania a reusit sa scoata din circulatie anul trecut aproximativ 100.000 de mașini mai vechi de opt ani, iar in cursul anului 2023 si-a propus casarea altor…

- Statul vrea sa acorde mai mulți bani celor care cumpara mașini electrice. Cei 10 mii de euro de acum ar putea fi suplimentati cu 15 la suta. Asta isi doreste ministrul Mediului care a explicat la Tema Zilei, la TVR Info, cum va funtiona in acest an programul Rabla Plus.

- FOTO ȘTIREA TA| „Lucru bine facut!”: Au inceput sa se dezlipeasca instrucțiunile de pe stațiile de incarcare amplasate de Primaria Alba Iulia, pentru mașinile electrice „Lucru bine facut!”: Au inceput sa se dezlipeasca instrucțiunile de pe stațiile de incarcare amplasate de Primaria Alba Iulia, pentru…

- Mașinile electrice au inceput deja sa domine piața auto din Norvegia. Potrivit celor mai noi date, anul trecut au fost vandute 138.265 de vehicule cu zero emisii pe piața auto din țara scandinava. Asta inseamna ca 79.3% din totalul de mașini noi vandute in 2022 au fost reprezentate de vehicule electrice.…

- Mașinile electrice aparțin prezentului, iar noile tehnologii sunt testate, in prezent, in motorsport. Nu era, deci, decat o chestiune de timp pana ca unele dintre cele mai populare modele electrice de pe piața sa-și de intalnire pe circuit. Scena este...

- In ultimii ani, piața auto a fost inundata de modele cu zero emisii, iar in perioada urmatoare vor veni și mai multe. Chiar și așa, clienții nu sunt inca foarte convinși de mașinile electrice, preferand in continuare o mașina cu motor termic. Asta releva un studiu realizat de o companie australiana.…

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, luni, depunerea cererii de finantare pentru 166 de statii de reincarcare pentru masinile electrice.