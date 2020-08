Stiri pe aceeasi tema

- RABLA PLUS 2020. "Pentru prima data in istoria programului Rabla Plus, intregul buget pentru persoanele fizice care isi doresc sa isi achizitioneze masini electrice a fost epuizat", a anuntat, joi seara, intr-o declaratie de presa, Costel Alexe, mentionand ca anul acesta Rabla Plus a inceput cu cel…

- Programul prin care romanii iși pot eficientiza energetic locuințele incepe din 15 septembrie. Ce pot face cu cei 15.000 de euro de la stat Programul "Casa Eficienta Energetic" pentru persoane fizice va debuta pe data de 15 septembrie 2020, iar proprietarii de case din Romania pot depune cereri…

- Programul „Casa Eficienta Energetic” pentru persoane fizice va debuta pe data de 15 septembrie 2020. Proprietarii de case din Romania pot depune cereri de finantare pentru a primi pana la 15.000 de euro pentru a-si eficientiza energetic imobilele, a anuntat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel…

- Romanii vor mașini “verzi”. Aproape jumatate din eco-tichetele din programul Rabla Plus au fost rezervate, iar 90% dintre solicitanți au ales o masina 100% electrica Aproape jumatate din eco-tichetele alocate programului Rabla Plus au fost rezervate pana in acest moment, iar 90% dintre cei…

- Aproape 50% din eco-tichetele Rabla Plus au fost rezervate deja de romani, a anuntat Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, care precizeaza ca Anul 2020 este anul masinilor electrice in Romania, dupa ce 90% dintre cei care au accesat programul Rabla Plus au ales o masina full electric,…

- RABLA 2020. "Anul acesta rezervarile eco-tichetelor puse la dispozitie prin Rabla Plus au atins cifra de 1.225 de masini, in mai putin de trei luni de la startul programului. In perioada similara a anului trecut, au fost rezervate putin peste 1.000 de masini. Precizam ca, anul acesta, Ministerul…