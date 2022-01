Rabla pentru electrocasnice: Unde au folosit romanii voucherele din program. Care au fost incasarile Programul ”Rabla pentru electrocasnice” derulat la finalul anului trecut a fost atractiv pentru mulți romani. Bugetele pentru primele doua etape s-au epuizat in circa 8 minute, iar pentru a treia, doar intr-un minut. In prima etapa, 25 noiembrie – 2 decembrie, au putut fi obținute vouchere pentru achiziționarea de mașini de spalat rufe, mașini de […] Citește Rabla pentru electrocasnice: Unde au folosit romanii voucherele din program. Care au fost incasarile in Alba24 .