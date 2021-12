Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), a transmis, joi, ca a treia si ultima etapa a sesiunii de iarna a programului „Rabla pentru electrocasnice” demareaza vineri, de la ora 10:00, iar romanii pot aplica pentru vouchere destinate achizitionarii de aparate de aer conditionat, uscatoare de rufe si…

- Noutatea acestei sesiuni este introducerea a doua noi clase pentru televizoare - se vor putea cumpara televizoare avand cel putin noua clasa energetica G - precum si introducerea unei prevederi clare cu privire la caracterul netransmisibil al voucherelor.Echipamentele incluse in program si voucherele…

