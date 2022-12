Stiri pe aceeasi tema

- Rabla pentru Electrocasnice: luni, 5 decembrie, incepe prima etapa pentru selectarea voucherelor. Ce se poate cumpara Incepand de luni, 5 decembrie 2022, ora 10.00 persoanele fizice se pot inscrie in prima etapa a Programului ”Rabla pentru Electrocasnice” din sesiunea a doua 2022. Inscrierile se fac…

- Maine incepe prima etapa a programului Rabla pentru Electrocasnice decembrie 2022. Sunt pregatite peste 62.000 de tichete, cu o valoare totala de 25 de milioane de lei. Noua etapa vine și cu o veste proasta pentru toți cei care anterior au primit tichete și nu le-au folosit. Selectarea voucherelor in…

- Selectarea voucherelor in prima etapa a Programului Rabla pentru Electrocasnice incepe luni, de la ora 10.00. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat ca programul va fi regandit, iar cei care au solicitat vouchere si nu le-au folosit vor primi interdictie de a mai participa. De asemenea, ar…

- Administratia Fondului pentru Mediu anunta ca, luni, va incepe selectarea voucherelor in prima etapa a Programului Rabla pentru Electrocasnice. ”Incepand de luni, 5 decembrie 2022, ora 10.00, persoanele fizice se pot inscrie in prima etapa a Programului Rabla pentru Electrocasnice pentru selectarea…

- ”Incepand de luni, 5 decembrie 2022, ora 10.00, persoanele fizice se pot inscrie in prima etapa a Programului Rabla pentru Electrocasnice pentru selectarea voucherelor aferente categoriei din care fac parte masinile de spalat rufe, masinile de spalat vase si frigiderele/congelatoarele”, anunta AFM. …

- Administratia Fondului pentru Mediu anunta ca incepand de luni, 21 noiembrie 2022, ora 10.00, pana vineri, 25 noiembrie 2022, ora 23.59, persoanele fizice isi pot crea conturi de utilizator in aplicatia informatica pentru participarea in cadrul Programului Rabla pentru Electrocasnice. In cazul in care…

- A doua ediție din acest an a Programului „Rabla pentru Electrocasnice” incepe din 21 noiembrie Administratia Fondului pentru Mediu organizeaza, incepand de luni, 21 noiembrie 2022, ora 10:00, o noua sesiune pentru Programul national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele…

- Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat au obligatia sa se inscrie pe lista unui medic de familie In Monitorul Oficial, Partea I nr. 967 din 4 octombrie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 2.861/789/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sanatații și al președintelui Casei…