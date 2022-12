Stiri pe aceeasi tema

- In a doua etapa, din 12 decembrie vor fi emise vouchere pentru laptopuri si tablete, iar din 19 decembrie vor fi distribuite tichete pentru aparatele de aer conditionat, aspiratoare si uscatoare de rufe.

- Persoanele fizice se pot inscrie de luni, 5 decembrie, ora 10.00, in prima etapa a Programului Rabla pentru Electrocasnice pentru selectarea voucherelor aferente categoriei din care fac parte mașinile de spalat rufe, mașinile de spalat vase și frigiderele/congelatoarele, a transmis Administratia Fondului…

- Astazi, 21 noiembrie, la ora 10.00, a inceput o noua sesiune a Programului Rabla pentru Electrocasnice. Potrivit AFM, bugetul alocat pentru cea de-a doua editie a Programului Rabla pentru Electrocasnice este de 50 de milioane de lei, divizat pentru fiecare etapa in parte. Persoanele fizice au la dispozitie…

- Administrația Fondului de Mediu a anunțat ca in 21 Noiembrie 2022, incepe a doua ediție a Programului RABLA pentru Electrocasnice. Prina acest program, se pot cumpara masini de spalat rufe, masini de spalat vase, aparate de aer condiționat, frigidere, uscatoare, aspiratoare și tablete. Astfel, incepand…

