- Tanczos Barna, ministrul mediului, a anuntat, la Digi24, ca pe14 mai incepe „Rabla pentru electrocasnice”. Primele produse care intra in program sunt masinile de spalat rufe sau vase, frigiderele si uscatoarele de rufe. Se vor putea achizitiona inclusiv laptopuri si tablete, scrie News.ro . „Regula…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declat ca ordinul prin care se lanseaza Programul Rabla pentru electrocasnice va fi emis saptamana aceasta. El a spus ca programul ar putea fi operațional de vineri, „ca tot e Vinerea Verde”. Programul Rabla pentru electrocasnice incepe zilele urmatoare, a spus ministrul…

- Se schimba programul Rabla pentru electrocasnice dupa ce Ministerul Mediului a lansat un nou proiect de ordin privind programul lansat de AFM. Astfel valoarea voucherelor se modifica in funcție de clasa energetica a fiecarui tip de produse. In noile condiții voucherul are valoare mai mare pentru laptopuri…

- Ministerul Mediului a lansat in dezbatere publica la finele saptamanii trecute un proiect prin care se modifica vcaloarea voucherelor acordate in cadrul Programului Rabla pentru electrocasnice. Așadar, finanțarea se acorda sub forma de vouchere, pentru achiziționarea de echipamente electrice si electronice…

- Buget dublu pentru programul Rabla Plus Tánczos Barna. Foto: radioiasi.ro. Ministerul Mediului anunta ca va majora sau chiar va dubla bugetele pentru anumite programe de anul acesta. Printre ele se numara programele Rabla Clasic, Rabla Plus sau Rabla pentru electrocasnice. Principalele…

- Programul Rabla pentru electrocasnice va avea un buget record de 75 milioane lei și va include echipamente precum mașini de spalat, frigidere, televizoare, laptop-uri și tablete, a anunțat marți ministrul Mediului. Nu au fost comunicate valorile voucherelor, însa în trecut au fost cuprinse…

- "Programul "Rabla pentru electrocasnice" va continua in acest an si va avea un buget de 75 de milioane de lei, cel mai mare de pana acum, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos. "Programul "Rabla pentru electrocasnice" va continua…

- Programul Rabla pentru electrocasnice va fi reluat de la zero și va putea fi accesat din a doua jumatate a lunii aprilie. Anunțul a fost facut de catre ministrul Mediului, Tanczos Barna, care a spus ca, din cauza unor suspiciuni de fraudare a inscrierilor, programul Rabla pentru electrocasnice a fost…