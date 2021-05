Programul "Rabla pentru electrocasnice" - sesiunea 2021 va debuta vineri, incepand de la ora 10:00, cu perioada de inscriere a persoanelor fizice, informeaza Administratia Fondului pentru Mediu (AFM). La sesiunea din acest an, modalitatea de accesare a programului a fost revizuita, astfel incat persoanele fizice sa poata beneficia de oportunitatea de a se inscrie si de a obtine unul sau mai multe vouchere. Potrivit sursei citate, incepand cu data de 14 mai, beneficiarii vor avea la dispozitie sapte zile in vederea inscrierii in program prin crearea contului de utilizator in aplicatia informatica…