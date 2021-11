Stiri pe aceeasi tema

- Rabla pentru electrocasnice va avea o noua sesiune in luna decembrie, cu finanțare de 34 milioane de lei. O noua sesiune a Programului „Rabla pentru electrocasnice” va avea loc in luna decembrie, bugetul alocat fiind de 34 de milioane de lei, a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, ministrul interimar…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat joi, 4 noiembrie, intr-o conferinta de presa, ca in ultima saptamana din noiembrie vor incepe, cel mai probabil, inscrierile la o noua sesiune a programului Rabla pentru electrocasnice, iar din luna decembrie voucherele pot fi valorificate in magazine, informeaza…

