Rabla pentru electrocasnice 2020 are un buget de 40 milioane lei

- Costel Alexe, Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, a anunțat astazi, la Bacau, lansarea in dezbatere publica a ghidului de finanțare pentru o noua ediție a Programului Rabla pentru Electrocasnice. Potrivit oficialilor instituției, pe lista echipamentelor care pot primi finanțare au fost introduse…

- "Avem la dispozitie 40 de milioane de lei si romanii pot achizitiona pana la finalul anului electrocasnice, cu voucherele primite in schimbul aparaturii la care renunta. Am estimat ca venim in sprijinul a 100.000 de romani care vor apela la acest program, dar si a industriei romanesti. La fel de…

- Ghidul programului "Rabla pentru electrocasnice" - editia 2020 a fost lansat in dezbatere publica, luni, de ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, in cadrul unei conferinte de presa organizata la Bacau, noteaza Agerpres. "Avem la dispozitie 40 de milioane de lei si romanii pot achizitiona…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a declarat, astazi, in cadrul unei conferinte de presa, ca lanseaza in dezbatere publica ghidul de finantare pentru transport public ecologic in aglomerarile urbane. Programul de finantare are prevazut un buget de 480 de milioane de lei pentru anul…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a declarat, marti, in cadrul unei conferinte de presa, ca lanseaza in dezbatere publica ghidul de finantare pentru transport public ecologic in aglomerarile urbane, informeaza Agerpres. Potrivit ministrului Mediului, programul de finantare are…

- Exonia a investit recent peste 3,5 milioane de euro in retehnologizarea vechii fabricii de ambalaje plastice cu echipamente performante care o transforma in cea mai moderna capacitate de productie la nivel european pentru fabricarea de sacose de hartie prietenoase cu mediul, a afirmat luni Ministrul…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca luna viitoare va intra in consultare publica un ghid prin care Administratia Fondului pentru Mediu va investi 580 de milioane de lei in instalatii de reciclare si de sortare…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a convocat miercuri la sediul ministerului, in urma evolutiei situatiei hidrometeorologice din nordul tarii, Comitetul Ministerial pentru Situatii de Urgenta (CMSU). La finalul reuniunii, in jurul orei 17:00, ministrul va sustine declaratii…