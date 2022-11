Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va aproba, marti, o hotarare privind alocarea sumei de 400 milioane lei pentru finantarea programului ‘Rabla pentru becuri’, prin care cetatenii vor primi vouchere la achizitionarea unor becuri noi cu led, mai performante din punct de vedere al consumului de energie electrica. De asemenea,…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat marți, 29 noiembrie, ca Executivul va aproba o finantare de 400 de milioane lei pentru inlocuirea becurilor conventionale din locuințe cu unele pe led si de 500 milioane lei pentru iluminatul stradal in comunitatile locale.Ciuca a precizat la inceputul ședinței de…

- „O alta hotarare importanta astazi este cea prin care modificam bugetul Fondului pentru Mediu si al Agentiei Fondului pentru Mediu. Practic e acea hotarare de Guvern prin care punem in aplicare decizia luata pentru a finanta proiectele de eficienta energetica de care vor beneficia cetatenii si comunitatile…

- Salariul minim pe economie va fi de 3.000 de lei incepand de la 1 ianuarie, iar in domeniul construcțiilor, de 4.000 de lei, a anunțat Guvernul, joi, la finalul discuțiilor din Comitetul Național Tripartit. Executivul a mai comunicat ca masura a fost dezbatuta dupa ce au fost analizate propunerile patronatelor…

- 1.188.00 de romani sunt in pragul de extrema saracie, conform datelor oficiale de la ministerul Fondurilor Europene, care le va acorda, incepand de astazi, pachete alimentare achiziționate in cadrul programelor europene, destinate persoanelor dezavantajate. Ministrul Marcel Boloș a declarat, miercuri,…

- Premierul Nicolae Ciuca le-a transmis studentilor, la inceperea anului universitar, ca Guvernul isi doreste ca standardele invatamantului romanesc sa tina pasul cu vremurile si sa le ofere cunoasterea de care au nevoie pentru a reusi sa isi puna in valoare creativitatea, priceperea si ambitiile profesionale.…

- Bulgarii sunt chemati la urne, duminica, pentru alegeri parlamentare. Este al patrulea scrutin organizat in țara vecina, in ultimele 18 luni. Guvernul condus de Kiril Petkov, aflat in fruntea unui partid reformist, a fost inlaturat prin motiune de cenzura in luna iunie, Executivul fiind condus in prezent…

- Premierul Nicolae Ciuca a facut, duminica, apel la populatie sa reduca risipa de energie electrica si afirma ca s-a discutat in Guvern despre un sistem de penalitati pentru cei care nu fac acest lucru, concomitent cu bonificatii acordate celor care economisesc. Ciuca a precizat ca, in prezent, nu exista…