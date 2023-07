Stiri pe aceeasi tema

- Doar opt primarii din cele 112 din județul Olt figureaza in lista AFM pentru programul rabla Local care se deschide luni, 31 iulie 2023. Proprietarii care vor sa-și caseze mașina mai veche de 15 ani fara obligația de a cumpara una noua se pot inscrie.

- 31 iulie | Rabla Local 2023, in Alba Iulia: Incepe perioada de inscriere a cetațenilor pentru programul de casare a mașinilor uzate 31 iulie | Rabla Local 2023, in Alba Iulia: Incepe perioada de inscriere a cetațenilor pentru programul de casare a mașinilor uzate Cetațenii din Municipiul Alba Iulia…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anunțat ca de luni, 31 iulie, de la ora 10, va incepe programul Rabla Local, care, impreuna cu alte programe derulate, va scoate 100.000 de mașini vechi și poluante de pe strazile Romaniei. Fechet a declarat ca romanii vor primi cate un voucher de 3000 de lei, din…

- Primaria Timișoara a fost acceptata de Administrația Fondului pentru Mediu in programul „Rabla Local”, prin care oamenii vor putea obține 3.000 de lei in schimbul unei mașini vechi. Atenție! Cei care primesc finanțare vor fi monitorizați 3 ani, timp in care nu vor avea voie sa iși achiziționeze autovehicule…

- Sucevenii care s-au inscris pe liste de așteptare pentru a primi 3.000 de lei și sa dea la schimb mașinile cu o vechime mai mare de 15 ani, fara a fi obligați sa cumpere un autoturism nou, trebuie sa mai aiba rabdare o perioada.Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat ca administrația locala a depus ...

- Primaria municipiului Moreni s-a inscris in Programul ,,Rabla Local”, derulat de Administrația Fondului de Mediu (AFM). A fost depusa cererea de finanțare și documentația necesara. Aceasta prima etapa este dedicata Primariilor, urmand ca AFM sa lanseze cea de a doua etapa dedicata inscrierii persoanelor…