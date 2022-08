Stiri pe aceeasi tema

- O țara din Europa vine cu o propunere inedita. Aceștia vor sa plateasca populația sa iși vanda mașina, in schimbul cumpararii unei biciclete. Proiectul reprezinta o masura impotriva poluarii, sperand ca pana in 2024, un procent de 9% din populație sa foloseasca bicicleta, in loc de mașina.

- De luna viitoare, șoferii care vor sa scape de mașinile mai vechi de 15 ani se vor putea inscrie in programul numit „Rabla Local”. Vor primi pentru fiecare vehicul 3.000 de lei, iar noutatea este ca nu vor fi condiționați sa cumpere unul nou. Autoritațile estimeaza ca in acest fel vor reuși sa scoata…

- Mașinile mai vechi de 15 ani vor putea fi casate din luna septembrie, prin Programul privind cazarea vehiculelor uzate, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Proprietarii mașinilor ar urma sa primeasca 3.000 de lei, fara sa fie condiționați sa cumpere un vehicul nou. Jumatate din suma…

- Un iesean si-a trimis un cunoscut in Germania pentru a-i aduce de acolo o masina care ii placuse. Banii au fost platiti, dar marfa s-a dovedit in final a nu corespunde gusturilor cumparatorului. Urmarea a fost un proces in care acesta si-a cerut banii inapoi de la intermediar. Ce au decis judecatorii?…

- Doi focșaneni, dintre care unul minor la data comiterii faptelor, au fost judecați pentru furturi din magazine, placerea acestora fiind sa sustraga parfumuri. Minorul a fost acuzat de doua fapte, dintre care una comisa cu cel de-al doilea inculpat, fapte comise la o zi distanța, in vara anului 2019.…

- „Totul e inca pe sest, dar intentia e clara. Vor sa ia contributia romanilor la Pilonul 2, acei 3,75% cotizati lunar. Se lucreaza la mai multe scenarii, dar cert este ca, de data aceasta, planul este mult mai perfid decat ultima oara cand PSD a incercat sa faca fix acelasi lucru. Diferenta este ca acum…

- SUV-urile sunt din ce in ce mai apreciate de șoferi și la nivel global acestea au o proporție considerabila din intreaga piața. The post La munte și la mare cu noul Kia Sportage. Afla de ce merita toți banii aceasta mașina appeared first on Puterea.ro .

- Garda de Mediu – Comisariatul Județean Bihor a aplicat amenzi in valoare de 70.000 lei, in luna mai, unui numar de patru persoane care au fost surprinse de camerele de supraveghere mobile in timp ce aruncau gunoaie pe marginea drumului. Totodata, uneia dintre persoanele amendate i-a fost confiscat autovehiculul.