“Rabla la electrocasnice”. Buget epuizat în nici 24 de ore Ministerul Mediului a anunțat sambata ca bugetul etapei 1 a programului “Rabla pentru electrocasnice” a fost epuizat in mai puțin de la 24 de ore de la lansare. Astfel, au fost rezervate 75.000 de vouchere in valoare de 400 lei fiecare, pentru mașini de spalat rufe, mașini de spalat vase și aparate frigorifice. In total, […] The post “Rabla la electrocasnice”. Buget epuizat in nici 24 de ore appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Debutul programului Rabla pentru electrocasnice a inregistrat un real succes. Bugetul etapei 1, in care s-au acordat 75.000 de vouchere in valoare de 400 lei fiecare, s-a epuizat in mai puțin de 24 de ore, potrivit Ministerului Mediului. Astfel, au fost rezervate 75.000 de vouchere in valoare de 400…

- Bugetul Etapei 1 a Programului Rabla pentru Electrocasnice, in valoare de 30 de milioane de lei, a fost epuizat in mai putin de 24 de ore de la start, anunta Ministerul Mediului, care precizeaza ca au putut fi achizitionate masini de spalat rufe, masini de spalat vase si aparate frigorifice, In urmatoarea…

- ”Bugetul Etapei 1 a Programului Rabla pentru Electrocasnice a fost epuizat in mai putin de 24 de ore de la start. Au fost rezervate 75.000 de vouchere in valoare de 400 lei fiecare, pentru masini de spalat rufe, masini de spalat vase si aparate frigorifice. In total, Etapa 1 a beneficiat de un buget…

- Ministerul Mediului a anunțat sambata ca bugetul etapei 1 a programului Rabla pentru electrocasnice a fost epuizat in mai puțin de la 24 de ore de la lansare. Astfel, au fost rezervate 75.000 de vouchere in valoare de 400 lei fiecare, pentru mașini de spalat rufe, mașini de spalat vase și aparate frigorifice.…

- Ministerul Mediului a anunțat sambata ca bugetul etapei 1 a programului Rabla pentru electrocasnice a fost epuizat in mai puțin de la 24 de ore de la lansare. Astfel, au fost rezervate 75.000 de vouchere in valoare de 400 lei fiecare, pentru mașini de spalat rufe, mașini de spalat vase și…

- „Rabla pentru electrocasnice” incepe vineri. Care este bugetul si cum se va desfasura Ministerul Mediului a anuntat marti ca programul „Rabla pentru electrocasnice”, care incepe vineri, se va desfasura in trei etape. Potrivit Ministerului Mediului, prin acest program oricine doreste sa isi inlocuiasca…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat ca in 14 mai incepe “Rabla pentru electrocasnice”, primele produse care intra in program fiind masinile de spalat rufe sau vase, frigiderele si uscatoarele de rufe. Anul acesta, prin programul Rabla pentru electrocasnice se vor putea achizitiona inclusiv…

- Programul “Rabla pentru electrocasnice” a fost modificat, iar voucherele aferente au fost calculate astfel incat sa nu depaseasca jumatate din pretul intreg al produsului electrocasnic si sa fie acordate in functie de eficienta energetica a fiecarui produs. Pana acum, in program erau acordate vouchere…