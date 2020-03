Stiri pe aceeasi tema

- Producatorii si dealerii auto si moto din Romania se pot inscrie in sesiunea de validare pentru noua editie a Programului "Rabla", incepand din data de 4 martie, a anuntat, miercuri, Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) intr-un comunicat de presa transmis AGERPRES. "In perioada 4…

- Sesiunea de validare a producatorilor/dealerilor in cadrul programelor Rabla si Rabla Plus va fi lansata in perioada 2 – 6 martie, a anuntat Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), intr-un comunicat transmis AGERPRES.” Invitam solicitantii sa pregateasca dosarele de validare, avand la baza documentele…

- Sesiunea de validare a producatorilor/dealerilor in cadrul programelor Rabla si Rabla Plus va fi lansata in perioada 2-6 martie, a anuntat, vineri, Administratia Fondului pentru Mediu (AFM). "Avand in vedere succesul Programelor Rabla si Rabla Plus, Administratia Fondului pentru Mediu depune…

- Sesiunea de validare a producatorilor/dealerilor in cadrul programelor Rabla si Rabla Plus va fi lansata in perioada 2 - 6 martie, a anuntat, vineri, Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), intr-un comunicat transmis AGERPRES. "Avand in vedere succesul Programelor Rabla si Rabla Plus, Administratia…

- Potrivit propuneri legislative, salariul minim brut ar putea creste in mai multe tranșe, de la inceputul anului viitor și pana la sfarșitul anului 2024, pana cand salariul minim va ajunge sa reprezinte 60 la suta din cel mediu, potrivit avocatnet.ro. Citeste si: Indicele ROBOR la 3 luni ajunge…

- RABLA ELECTROCASNICE 2020. Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Mediului, in acest an se va desfașura, pe langa cele doua programe ce vizeaza cumpararea de mașini noi, respectiv Rabla Clasic și Rabla Plus, și programul Rabla pentru electrocasnice. Mai exact, programul Rabla pentru…

- Motocicletele intra in programul Rabla din acest an. Ce prima de casare primesc cei care vor sa-și cumpere mașini electrice Ministerul Mediului a anunțat, marți, ca lanseaza in premiera, in Romania, ”Programul Rabla pentru motociclete”. Astfel, cei care au motociclete vechi și vor…

- „Imagini in premiera cu autobuzele hybrid care vor circula in București! Interior și exterior”, scrie primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, pe Facebook, unde a publicat și doua fotografii cu un autobuz hibrid Mercedes-Benz Citaro Hybrid, parte din contractul de 50 de milioane de euro, scrie…