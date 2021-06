Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a treia a programului Rabla pentru Electrocasnice demareaza vineri, ora 10:00, de cand vor putea fi generate vouchere pentru aparate de aer conditionat, uscatoare de rufe si aspiratoare. Aceasta etapa va dura pana in data de 1 iulie, ora 23:59, sau pana la epuizarea bugetului, care se…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat ca se bucura ca nu au fost inregistrate victime la Spitalul de Boli Cronice din Calinesti, judetul Arges, dupa ce dintr-un aparat de aer conditionat a inceput sa iasa fum. "Pacientii care au fost evacuati au revenit. Nimeni nu a suferit niciun…

- Liviu Dragnea afla joi daca va fi eliberat condiționat, dupa ce Tribunalul București a amanat decizia finala. Dragnea a precizat miercuri, in fata judecatorilor, la audierea prin videoconferinta, ca a indurat “toate abuzurile in 9 luni de zile” si nu intelege de ce nu este eliberat conditionat. Tribunalul…

- Judecatorii au decis, miercuri, ca Ioan Niculae poate fi eliberat condiționat. Soluția de astazi nu este definitiva, putand fi atacata la Tribunal.In cazul sau, fracția de pedeapsa impusa in cazul deținuților care au varsta de peste 60 de ani a fost executata inca din luna februarie, atunci cand a fost…

- Weekendul trecut, sute de crestini ortodocsi s-au putut bucura din nou de slujba de Paste la biserica, dupa ce Israelul a anuntat relaxarea masurilor de restrictie impuse de pandemia Covid-19 si reluarea treptata a activitatilor, ca urmare a unei campanii de vaccinare accelerate.

- “In sedinta de Guvern din aceasta saptamana doresc sa prezentam bugetul AFM, un prim pas necesar pentru a porni programele. Am spus in luna martie imediat dupa aprobarea bugetului national ca in cel mai scurt timp, cu respectarea procedurilor legale de consultare publica vom prezenta in sedinta de Guvern…

- “In februarie 2021, fata de luna corespunzatoare din anul precedent, productia industriala (serie bruta) a scazut cu 3,1%, ca efect al scaderilor inregistrate de industria extractiva (-14,9%) si industria prelucratoare (-4,1%). Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda…

- Premierul Slovaciei, Igor Matovic, a anunțat ca este „dispus sa demisioneze” in anumite condiții pentru a pune capat crizei politice din țara, provocata de decizia Guvernului de a cumpara vaccin rusesc Sputnik V, inainte ca acesta sa fie aprobat in Uniunea Europeana, relateaza Euronews.