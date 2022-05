Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat azi demararea programului Rabla pentru Electrocasnice, un program care, susține ministrul, se bucura de un mare succes in randul oamenilor. Anul acesta acest program va demara efectiv pe data de 17 iunie, iar pana atunci oamenii se pot interesa despre ce fel de electrocasnice pot cumpara cu acele vouchere. „Este un program care se bucura de succes in randul populației. Vom avea trei categorii, masini de spalat rufe, vase si frigidere, apoi laptopuri si tablete, iar in etapa a III-a vom avea aer condiționat, uscatoare de rufe și aspiratoare. Fara televizoare…