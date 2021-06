Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat 50.480 de vouchere in etapa a III-a a Programului Rabla pentru electrocasnice, din care 25.960 vouchere pentru aspiratoare, 14.519 vouchere pentru aparate de aer conditionat si 10.001 vouchere pentru uscatoare de rufe.

- ”In primele 90 minute de la deschiderea etapei de selectie a voucherelor pentru aparate de aer conditionat, uscatoare de rufe si aspiratoare, bugetul de 15 de milioane lei a fost epuizat”, a anuntat, vineri, Administratia Fondului pentru Mediu. Valoarea voucherelor este: 400 de lei pentru aparate de…

- Bugetul de 30 de milioane de lei, alocat pentru etapa a II-a a Programului "Rabla pentru electrocasnice" 2021, a fost epuizat in 35 de minute de la debut, a anunțat Administratia Fondului pentru Mediu (AFM). "In primele 35 de minute de la deschiderea etapei de selectie a voucherelor pentru televizoare,…

- Administratia Fondului pentru Mediu a publicat pe site-ul propriu prima lista a solicitantilor aprobati in cadrul Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic (Rabla pentru electrocasnice).In aceasta etapa, au…

- Zeci de mii de vouchere au fost aprobate in prima etapa a Programului „Rabla pentru Electrocasnice” din acest an. Anunțul a fost facut de Administratia Fondului pentru Mediu (AFM). Voucherul se poate folosi fie in magazinele fizice prezentat pe un dispozitiv mobil sau imprimat, fie in magazinele online…

- Începând cu 14 mai 2021, ora 10:00, Administrația Fondului pentru Mediu anunța deschiderea perioadei de înscriere a persoanelor fizice în cadrul Programului Rabla pentru electrocasnice. În articol puteți citi despre cum se fac înscrierile, ce noutați sunt și care…