Programele Rabla Clasic și Rabla Plus, dar și Casa Energetica, programe care abia demarasera intr-o noua etapa, vor fi suspendate pentru "reorganizarea finanțării și a bugetelor alocate". "Incepand cu data de 3 decembrie 2021, se va suspenda sesiunea de inscriere in programele denumite generic Rabla si Rabla Plus si incepand cu data de 15 decembrie […]