Stiri pe aceeasi tema

- Inmatricularile de automobile electrice din Romania au urcat, in noiembrie, la o cota record, ca urmare a livrarilor modelului Dacia Spring, care a inceput deja sa fie si inmatriculat de noii proprietari. Romania a ajuns la o pondere a automobilelor electrice greu de imaginat in urma cu doar cativa…

- Ministrul mediului, Tanczos Barna, a postat, joi seara, pe Facebook, o fotografie in care apare, intr-un mall din Capitala, impreuna cu fostul premier Florin Citu si cu ministrul Fondurilor Europene, Dan Vilceanu. “Intalniri surpriza la cumparaturi facute pe ultima suta de metri. Cei mai ocupati oameni…

- Ministrul mediului, Tanczos Barna, a declarat, miercuri seara, ca modul in care Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a gestionat lansarea Programului Casa Verde Fotovoltaice este inacceptabil. “Nu exista nicio scuza”, a transmis ministrul care a precizat ca a dispus un control la AFM. “Modul in…

- Ministrul Sanatații a discutat, luni, cu reprezentanții mediului de Afaceri despre proiectul legislativ pentru condiționarea accesului la job de Certificatul digital Covid, care atesta vaccinarea, trecerea prin boala sau testarea. Certificatul va fi introdus in momentul inregistrarii unei creșteri susținute,…

- Articolul din proiectul de lege care permite interceptarile conversațiilor pe Whatsapp, Messenger, Skype sau Telegram, promovat in Parlament de Guvernul Cițu, cu trei zile inainte de a fi demis prin moțiune de cenzura, și votat de Camera Deputaților pe 7 septembrie, a fost inițiat de Tanczos Barna (la…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat ca, in pofida “efortul urias” din punct de vedere financiar facut de statul roman prin implementarea programelor Rabla Clasic si Rabla Plus, in Romania numarul masinilor vechi nou inmatriculate este mai mare decat cel al autoturismelor noi. El a aratat ca,…

- Bugetul celei de-a doua etape a Programului Rabla pentru Electrocasnice s-a epuizat in 8 minute, iar Ministerul Mediului a anuntat ca au fost generate 33.877 de vouchere. Utilizatorii au reclamat ca aplicația s-a blocat, dar STS a precizat ca intarzierile au fost la nivelul aplicatiei, care a fost dezvoltata…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat la finalul discutiilor de sambata privind formarea unei coalitii la guvernare, ca formațiunea va pastra ministerele Dezvoltarii, Mediului si Sportului. El a precizat ca UDMR a facut „un compromis” si nu a cerut sa participe, prin rotatie, la conducerea Guvernului…