Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul in care a fost implicat coloana prezidentiala a presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost surprins de o camera de bord a unei masini aflate in trafic in momentul impactului dintre camionul care intra pe contrasens si autoturismul din coloana oficiala.

- O camera de supraveghere a surprins imagini de la accidentul produs miercuri, 5 septembrie, in apropiere de Borsa, judetul Cluj. Anchetatorii au constatat ca autorul accidentului consumase alcool.

- “As spune ca principalul risc nu e neaparat cel de depasire a deficitului de 3%, ci, mai degraba, structura bugetului. In momentul de fata avem cheltuieli foarte rigide, de tip salarii sau asistenta sociala, dar, in primul rand pensii, care au atins deja o pondere foarte mare in buget. Practic, aceasta…

- Momentul in care o masina a intrat in barierele din fata Parlamentului britanic a fost filmat. Autoritatile au precizat ca cel putin doua persoane au fost ranite dupa ce un barbat a intrat cu masina in barierele din fata Parlamentului din Marea Britanie.

- ​Cel puțin doua persoane au fost ranite dupa ce un individ a intrat marți cu un vehicul intr-o bariera din jurul Parlamentului britanic, au anunțat autoritațile, care au precizat ca șoferul a fost reținut de poliție. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere.

- RABLA 2018: "Avem o suplimentare importanta de fonduri pentru programul Rabla, privind acordarea a inca 30.000 de tichete pentru achizitia de autoturisme. Astfel vom ajunge la 50.000 de tichete alocate in acest an programului Rabla, dublu fata de anul 2017", a afirmat prim-ministrul Viorica Dancila,…

- Cel putin o persoana a fost ucisa, iar alte trei au fost ranite dupa ce un vehicul a lovit un grup de pietoni, in orasul rus Soci, situat pe litoralul Marii Negre, unde se desfasoara meciuri ale Campionatului Mondial de Fotbal, informeaza Mediafax.Politia suspecteaza ca soferul vehiculului…