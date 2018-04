RABSA 2018: In cadrul sesiunii din acest an al programului guvernamental "Rabla", prin cele 132 de dosare aprobate pentru extensia Clasic se vizeaza achizitionarea a 317 autovehicule, in timp ce prin cele 13 dosare avizate in varianta "Plus" se vor cumpara 20 de autoturisme, dintre care 5 electrice-hibrid si 15 electrice 100%.



Pe de alta parte, in "Rabla Clasic" au fost respinse in aceasta prima etapa, 27 de dosare, iar in "Rabla Plus" doua astfel de dosare nu au fost acceptate.



Listele persoanelor juridice care au fost acceptate, respectiv respinse in cadrul acestor programe…