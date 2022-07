Rabinul-șef al Moscovei a demisionat din funcție, declarand ca „nu a putut ramane tacut” in fața invaziei rusești in Ucraina vecina și susținand ca comunitatea evreiasca din capitala rusa ar fi fost „pusa in pericol” daca ar fi ramas in funcție, relateaza The Algemeiner . Intr-o declarație emisa vineri, in calitatea sa de președinte al Conferinței Rabinilor Europeni (CER), rabinul Pinchas Goldschmidt a remarcat ca, in timp ce „razboiul teribil impotriva Ucrainei s-a desfașurat in ultimele luni, nu am putut ramane tacut, vazand atata suferința umana, am mers sa ajut refugiații din Europa de Est…