Rabia ia amploare în Moldova: Patru cazuri noi confirmate CHIȘINAU, 16 sept. - Sputnik. Specialiștii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au inregistrat patru cazuri noi de rabie. De aceasta data - in raioanele Strașeni, Soroca, Rezina și Anenii Noi. S-au infectat doua bovine, o vulpe și un caine. Pentru a nu admite raspandirea focarelor, specialiștii au nimicit cadavrele prin ardere. Tendința ingrijoratoare Tendința ingrijoratoare In ultima vreme in Moldova s-au inregistrat mai multe cazuri de rabie. Saptamana trecuta, in raionul Hancești a fost confirmat un caz de rabie la o bovina. © Sputnik / Mihai Caraus. Vaccinare impotriva rabiei: CNAM va… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

