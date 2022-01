Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada SUA a transmis vineri un mesaj dur in care subliniaza ca „Rusia nu are niciun cuvant de spus” in privinta relatiei dintre Ucraina si NATO. „Rusia trebuie sa se alature restului lumii in secolul XXI. In zilele noastre, natiunile suverane au dreptul de a alege liber ce aranjamente fac pentru…

- Președintele rus Vladimir Putin a subliniat ca opțiunile Moscovei sunt diverse, iar ele vor depinde „de ce propuneri imi vor inainta experții militari”, intr-un raspuns oferit pentru televiziunea rusa de stat privind reacția Rusiei daca Occidentul nu ii indeplinește garanțiile de securitate cerute,…

- Secretarul de presa al presedintiei ruse, Dmitri Peskov, a declarat luni, intrebat despre posibilitatea amplasarii de arme nucleare in Belarus, ca ”sunt posibile tot felul de variante” de raspuns in cazul in care NATO ar amplasa arme in apropierea frontierei ruse, relateaza agenția TASS, citata de Agerpres…

- Daca Rusia decide sa dea unda verde unei invazii, armata ucraineana nu ar avea nicio șansa sa faca fața, fara un ajutor militar din partea Occidentului, admit generalii de la Kiev și analiștii militari citați de New York Times. Președintele Joe Biden incearca sa impiedice acest scenariu, prin mișcari…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe rus, a declarat ca Rusia va prezenta NATO o propunere ce are in vedere garanții de securitate care sa fie obligatorii pentru organizațiile implicate, potrivit EFE. ”Vom formula in curand propuneri concrete catre colegii nostri occidentali si speram ca le vor lua…

- Secretarul de stat american Antony Blinken s-a intalnit joi, la Stockholm, cu omologul sau rus Serghei Lavrov pe marginea conferintei anuale a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa pentru a-l avertiza direct cu privire la „consecintele grave” pe care le-ar putea suporta Rusia in cazul…

- Departamentul de Stat american a anunțat ca șeful diplomatiei SUA, Antony Blinken, se va intalni joi, la Stockholm, cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, pentru a discuta despre tensiunile militare in creștere, de la granita dintre Rusia si Ucraina, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Antony…

- Toate optiunile sunt deschise în privinta reactiei la concentrarea "ampla si neobisnuita" de trupe de catre Rusia în apropiere de granita cu Ucraina, iar NATO va decide urmatorii pasi dupa consultarile de saptamâna viitoare, a declarat vineri cel mai înalt diplomat…