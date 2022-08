RAADPFL şi Poliţia Locală, în luptă cu ambrozia RAADPFL-ul spune ca aproape a starpit ambrozia din Craiova. Buruiana se mai gaseste doar in zonele de periferie ale orsului. Politia Locala este in plina actiune de identificare, notificare si amendare a craiovenilor ale caror terenuri sunt napadite de ambrozie. Ambrozia este buruiana care incepand cu jumatatea lunii iulie si pana tarziu in toamna provoaca neplaceri craiovenilor. Persoanele care sunt alergice la ambrozie , nu ar mai iesi din casa in aceasta perioada. Si-ar pune masca numai sa scape de senzatia continua de mancarime.Ar urma orice tratament, numai sa nu-si mai simta nasul infundat.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Craiova inca sta destul de slab la capitolul canalizare si asfaltare, iar aceasta situatie este intalnita chiar si in zona centrala a orasului. Cel mai bun exemplu in acest sens este strada Artarului, paralela cu Bulevardul 1 Mai. Aici nu exista canalizare, iar strada este facuta praf, chiar daca aceasta…

- Controale ale polițiștilor locali la proprietarii de terenuri, la Timișoara. Oamenii legii au verificat daca parcelele au fost curațate de ambrozie, dar și daca au fost cosite și curațate. Au dat amenzi totale de zeci de mii de lei.

- Problema parcarilor si a trotuarelor lipsa pare sa fi devenit o chestiune la ordinea zilei in mai multe zone ale Craiovei. Masinile incep sa fie parcate oriunde, iar pietonii raman fara trotuare si se vad nevoiti sa circule direct pe carosabil. Zona de la Fantana Obedeanu, de pe Calea Severinului din…

- Proprietarii sau detinatorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, cailor ferate, cursurilor de apa, lacurilor, sistemelor de irigatii si ai bazinelor piscicole au obligatia sa desfasoare anual, in perioada cuprinsa intre rasarirea acestei plante si aparitia primelor inflorescente, pana cel…

- Social In perioada 1 – 15 iulie, primariile trebuie sa desfașoare primul control de verificare și identificare a terenurilor infestate cu ambrozie iunie 14, 2022 08:55 Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman (APM Teleorman) informeaza opinia publica cu privire la instituirea unor masuri de prevenire,…

- A inceput „acțiunea ambrozia“ la Craiova. Proprietarii care nu iși curața terenurile de ambrozie risca amenzi pentru nerespectarea legii, anunța primarul Olguța Vasilescu. Potrivit edilului, angajații Poliției Locale Craiova au inceput procedurile de identificare și notificare a deținatorilor de terenuri…

- Sancțiuni drastice pentru cei care nu curața ambrozia: 5 moduri in care poate fi combatuta buruiana Sancțiuni drastice pentru cei care nu curața ambrozia: 5 moduri in care poate fi combatuta buruiana Proprietarii pe terenurile carora creste ambrozia ar trebui sa fie mai prudenti si sa starpeasca din…

- Pandemia Covid a pus multe piedici in calea casatoriilor in anul 2020, insa de anul trecut lucruile au inceput sa se indrepte, iar numarul cuplurilor care au mers in fata ofiterilor de stare civila a crescut simtitor. De cealalta parte, exista multe cupluri judetul nostru care ajuns sa se separe. Numai…