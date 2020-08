RAADPFL şi-a învăţat lecţia, dar mai are corigenţe Scandalul iscat din cauza situatiei de la Gradina Zoologica din Craiova a fost ca un dus rece pentru Regia care administreaza domeniul public al orasului. Multi craioveni s-au declarat nemulțumiți de conditiile in care sunt tinute animalele salbatice. In urma cu o saptamana, animalele nu aveau apa in bazinele de racorire, iar de baut primeau cu portia. Cu toate ca RAADPFL a ripostat dupa ce craiovenii si-au manifestat revolta, postand pe site-urile de socializare fotografii cu starea reala de la Zoo, a fost clar ca Regia a fost in ofsaid. Cum altfel se explica faptul ca dupa aparitia postarilor… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 4 august – Sputnik. Trei cazuri de rabie sunt raportate astazi de Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor (ANSA). S-au imbolnavit de turbare doua bovine – una in raionul Florești și alta in municipiul Balți, precum și un caine in raionul Florești. © AFP 2020 / NORBERTO DUARTEȘocant:…

- Reprezentanții Bibliotecii Județene ”Lucian Blaga” din Alba Iulia anunța ca vor fi reluate, de marți, serviciile de imprumut de carți, dupa ce toți angajații instituției au avut rezultate negative la testele COVID. Reamintim ca vineri, activitatea bibliotecii a fost suspendata, dupa ce o angajata a…

- "Ca urmare a faptului ca doi angajati ai autoritatii locale au fost confirmati pozitiv la testul COVID-19 in weekendul trecut, primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, a dispus testarea in regim de urgenta, in cursul zilei de astazi, a tuturor functionarilor angajati ai Primariei Sectorului 4", se arata…

- Printre cei care au animat evenimentul s-a numarat si Dorian Popa, care a fost o reala surpriza pentru sarbatorita. Aproape 50 de persoane au fost la petrecerea la care nu s-a respectat nicio norma sanitara și nici prevederile legale. Tinerii nu au purtat maști, ba, mai mult, au petrecut fara…

- RAADPFL, regia care are in grija domeniul public al Craiovei, creste tarifele pentru lucrarile pe care le presteaza. Cheltuieli cu tunderea ierbii, plantarea florilor, taierea copacilor, udarea spatiilor verzi, hranirea animalelor de la zoo, turnat beton si altele vor fi platite din bugetul local. Craiovenii…

- Un incident care s-a petrecut zilele trecute in Gradina Botanica din Craiova ridica un semn de intrebare: oare era nevoie de un accident ca autoritațile sa deschida ochii? Nefericitul eveniment s-a petrecut in acest weekend, cand un copil de noua ani s-a ranit in Gradina Botanica din Craiova, in niște…

- Conflictul privitor la contractarea serviciului de hrana de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din Craiova continua. Dupa mai multe atacuri lansate de fosta firma care asigura mancarea pentru pacienti (SC Elcomex SRL) actualul furnizor, Ansamble Catering, a organizat o zi a portilor deschise la punctul…