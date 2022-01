RAADPFL „înfloreşte“ Craiova cu două milioane de lei RAADPFL „infloreste“ Craiova cu doua milioane de lei. Regia din cadrul Primariei Craiova care administreaza domeniul public si se ocupa de intretinerea zonelor verzi continua seria achizitiilor de plante. Dupa acordul cadru incheiat anul trecut cu scopul de a inverzi orasul, RAADPFL vrea sa ia ochii craiovenilor si cu flori de toate culorile. Asa ca a lansat o noua licitatie privind achizitia de material dendrofloricol pentru tot anul 2022. Regia nu se uita la bani cand este vorba de frumusete si este dispusa sa cheltuie pana la 660.000 de euro pentru flori si rulouri de gazon. Asta dupa ce va… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

