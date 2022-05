Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu refuza sa plece din vila de protocol a RA-APPS deși termenul de 60 de zile de la decizia instanței a expirat, marți. Dovedit ca a colaborat cu fosta Securitate sub numele Petrov, fostul președinte susține ca și-a cumparat un apartament, dar nu se poate muta pentru ca… nu are mobila! Traian…

- Curtea Penala Internationala (CPI) a trimis in Ucraina „cea mai mare desfasurare pe teren din istorie”, formata dintr-o echipa de 42 de criminalisti si anchetatori, a declarat procurorul CPI, Karim Khan, citat de CNN. „Pot confirma ca astazi (marti – n.r.), biroul meu a desfasurat o echipa de 42 de…

- Romanii vor putea sa se autorecenzeze pana in data de 27 mai 2022, in cadrul Recensamantului Populației și Locuințelor, dupa ce perioada a fost prelungita. Președintele Institutului Național de Statistica, Tudorel Andrei, a anunțat, vineri, ca perioada a fost prelungita in urma interesului crescut pentru…

- Traian Basescu a oferit, joi, primele declarații dupa externarea de la clinica din Bruxelles. Fostul președinte a anunțat ca se conformeaza legii și este acum in cautarea unui apartament pentru a se muta din vila de protocol. Fostul președinte Traian Basescu a recunoscut, joi, ca a avut o noapte alba…

- Maria Basescu a anunțat, miercuri, ca fostul președinte Traian Basescu s-a externat din spital. „S-a externat astazi”, a spus Maria Basescu, la Antena3. Intrebata daca fostul președinte se va intoarce in țara, Maria Basescu a spus ca „depinde de starea lui de sanatate”. Traian Basescu a ajuns la spital…

- Fostul președinte Traian Basescu ar fi fost internat de urgența intr-un spital din Paris, dupa cum transmit surse citate de mai multe publicații. Astfel, surse apropiate familiei, citate de inpolitics.ro și Realitatea Plus, spun ca Basescu ar fi suferit un accident vascular-cerebral și ar fi fost transferat…

- Finlanda, care nu este membru NATO și are granița cu Federația Rusa, a anunțat ca va trimite armament Ucrainei, pentru a se apara de armata rusa. Guvernul Finlanda susține ca va autoriza Estonia, țara vecina, sa exporte tunuri de camp de origine sovietica, care au fost anterior vandute Estoniei de catre…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a transmis omologului sau din China, Xi Jinping, intr-o conversatie telefonica pe care au avut-o vineri, ca este dispus sa initieze negocieri cu Ucraina. Conform Ministerului de Externe din China, dar și administrației de la Kremlin, cei doi lideri au vorbit la…