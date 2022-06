Stiri pe aceeasi tema

- RA-APPS anunta, intr-un punct de vedere oficial transmis News.ro ca cererea de chemare in judecata privind evacuarea lui Traian Basescu este in curs de redactare si va fi depusa la instanta competenta in intervalul 02-06.06.2022. Termenul de evacuare din locuinta de protocol a expirat pe 1 iunie,…

- Fostul președinte Traian Basescu a acuzat instituțiile statului de lipsa de respect, dupa ce a fost inștiințat ca trebuie sa paraseasca vila de protocol, și a afirmat ca le va trata și el in același mod, informeaza Realitatea Plus . „Stiti ceva, un stat care-si batjocoreste fostii presedinti n-are…

- Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, considera inadmisibil faptul ca Procurorul General suspendat, Alexandr Stoianoglo, a admis colaborari cu Veaceslav Platon. „I s-a solicitat consultații juridice și formularea unei cereri de chemare in judecata din numele unei instituții ale statului”, susține…

- Judecatoria Chisinau (sediul Rișcani) a respins joi, 19 mai, cererea de chemare in judecata depusa de fostul procuror-șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, impotriva Procuraturii Generale (PG), prin care a cerut anularea ordinului procurorului general suspendat Alexandr Stoianoglo din aprilie…

- Fostul Presedinte al Romaniei, Traian Basescu, a cerut Curtii de Apel Bucuresti sa suspende hotararea Serviciului de Paza si Protectie, de a nu ii mai acorda protectia pe care a avut-o, in calitate de fost sef de stat. Decizia a fost luata in martie, dupa ce instanta suprema a decis ca Traian Basescu…

- Instanța din Bulgaria va anunța in cateva zile daca Elena Udrea va fi extradata in Romania. De asemenea, pentru cazul in care fosta apropiata a lui Traian Basescu va fi extradata, avocații acesteia vor sa faca in așa fel ca Elena Udrea sa nu mai ajunga intr-un penitenciar normal, anunțand ca aceasta…

- Traian Basescu, fostul președinte al Romaniei, a colaborat cu securitatea. ICCJ a luat decizia astazi, 23 martie 2022. In acest moment, fostul președinte și-ar putea pierde toate privilegile pe care le are in calitate de demnitar al Romaniei. Pana in aceste momente Basescu nu a avut nicio intervenție…

- Dosarul in care Ferenczi Arnold Ioan, fost manager de vanzari in cadrul Terasteel SA, este acuzat de constituire de grup infracțional organizat, inșelaciune cu consecințe deosebit de grave in forma continuata, instigare la fals informatic in forma continuata și fals in inscrisuri sub semnatura privata,…