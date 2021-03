Stiri pe aceeasi tema

- ALMA, tanara și talentata artista originara din Bulgaria, cunoscuta pentru sound-ul pop melancolic – dreamy, lanseaza single-ul “Far Faraway”. Inspirația este cea mai buna prietena a Almei și, astfel, artista creeaza muzica cu o viteza uimitoare. Dupa „My Mama Told Me”, Alma lanseaza acum o frumoasa…

- Maroon 5 lanseaza single-ul „Beautiful Mistakes”, in colaborare cu Megan Thee Stallion. Pana in prezent, Maroon 5 a primit trei trofee Grammy, a vandut peste 75 milioane de unitati pentru albumele lansate si peste 400 milioane in ceea ce priveste single-urile. Muzica lansata a fost premiata si cu numeroase…

- Cantaretul canadian Justin Bieber a anuntat, vineri, lansarea unui nou album intitulat "Justice", prevazut pentru 19 martie. Artistul in varsta de 26 de ani a prezentat si coperta noului disc. Este al saptelea album al lui Bieber. Cantaretul a publicat pe Instagram un mesaj. "Suferinta,…

- Timișorenii de la Phaser au lansat albumul Inceput de Univers. Momentul este marcat și de apariția single-ului “Copilul lunii”, care este insoțit de un videoclip cu peisaje de iarna impresionante. Asculta aici albumul: https://Phaser.lnk.to/InceputDeUniversPR Albumul “Inceput de Univers” conține 16…

- Formația Phaser lanseaza la sfarșitul acestei saptamani primul album discografic care poarta numele de Inceput de Univers. Discul conține 16 piese, iar primul single extras se numește Fast Forward și a fost lansat la finalul anului trecut. Dupa o serie de single-uri lansate exclusiv pe platformele de…

- Pe 11 ianuarie 2021, Lana Del Rey a lansat primul single extras de pe urmatorul sau album – “Chemtrails Over The Country Club”. Track-ul este compus de catre Lana si Jack Antonoff si beneficiaza de un videoclip regizat de catre BRTHR. Odata cu lansarea piesei, Lana a anuntat si data lansarii materialului…

- Selim The Kid, vloggerul de doar 5 ani și 10 luni care a facut ravagii pe Youtube, lanseaza primul lui single și videoclip, “Brand”, in colaborare cu Edi Vasile. Piesa este compusa de Kastha John și beneficiaza și de un videoclip regizat de Shinijikun. “Pe langa vlogging, muzica reprezinta o alta pasiune…

- Producatorul si DJ-ul german, Besomorph, colaboreaza cu Behmer si Lunis pentru o melodie ce imbina perfect rock-ul cu muzica electronica – “What I’ve Done”. Fiind cunoscut pentru stilul unic de a combina melodii cu o linie mai intunecata cu beat-uri trap si deep house, Besomorph aduce in noua piesa,…