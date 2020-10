R3HAB lanseaza piesa “Am I The Only One”, in colaborare cu Astrid S si HRVY

Stiri pe aceeasi tema

- Schafter, unul dintre cei mai tineri hip-hop-eri din Polonia, dar si unul dintre cei mai cunoscuti artisti de acolo, lanseaza track-ul „Need Help”, un feat. Houston X. Produce beat-uri, scrie versuri, face rapp si chiar isi regizeaza si propriile clipuri. Momentan, Schafter lucreaza la un nou album,…

- R3HAB iși marește colecția de piese cu inca o colaborare surprinzatoare. DJ-ul olandez face echipa de aceasta data cu senzația indie-pop, Nina Nesbitt, și lanseaza single-ul “Family Values”. Dupa remake-urile pieselor “Creep” și “Smels Like Teen Spirit”, R3HAB revine cu o piesa deep-house, care combina…

- 911 este un nou nume pe scena muzicii trap din Romania care la doar 17 ani lanseaza primul lui single “M.T.K” in colaborare cu Killa Fonic. O piesa cu un sound aparte ce imbina perfect stilurile celor doi artisti, cu accente rock. Piesa a fost compusa de 911 și Killa Fonic, textul a fost scris Killa…

- Castigator al premiilor Grammy, superstarul Justin Bieber lanseaza single-ul “Holy”, featuring Chance The Rapper. Piesa poate fi achizitionata atat in format fizic, cat si digital, alaturi de produse de merchandise exclusive: https://shop.justinbiebermusic.com Track-ul beneciaza de un film de scurta…

- Dupa “The Creed”, Glance continua sa lanseze piese pentru piața internaționala. Astfel, artistul revine cu piesa “Huncho” compusa chiar de el, in colaborare cu Ackym. “Dupa cum am spus, dupa 5 piese number one in Romania, vreau neaparat sa ma axez pe piața internaționala. “Huncho” continua aceasta poveste…

- Interpreta din Republica Moldova Diana Obada a lansat recent cea mai noua piesa din repertoriul sau, “M-am Indragostit”. Textul și melodia aparțin Dianei, iar aranjamentul este realizat de catre interpretul și producatorul EL Radu și colegul lui din Spania, “The Master Of The Sound”. Cantautoarea este…