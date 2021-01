R3HAB face echipă cu rapperii Smokepurpp și Rakhim și împreună creează o fuzine de genuri și culturi muzicale pentru piesa Fendi R3HAB imbina inca o data genurile și culturile muzicale și iși unește forțele cu rapperul american Smokepurpp și cu starul rus Rakhim, pentru un remake al single-ului Fendi, care a devenit viral pe TikTok. Piesa reprezinta una dintre cele mai indraznețe producții de pana acum ale lui R3HAB. Melodia incepe cu un ritm puternic și accente de hip-hop, cu versuri rap și binecunoscutul titlu, in timp ce Smokepurpp și Rakhim imbina limba engleza cu cea rusa, facand din Fendi un single surprinzator, care ține ascultatorii prezenți. In cel de-al doilea vers, fanii vor recunoaște trecerea subtila, dar increzatoare,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

