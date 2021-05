Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații, spune ca in luna mai Romania urmeaza sa primeasca o cantitate de 6 milioane de doze de vaccin anti-coronavirus. Vicepreședintele Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea spune ca cele mai multe vaccinuri care vor fi…

- Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații și vicepreședintele Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea, a anunțat astazi ca aproape 6 milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 vor fi livrate in Romania in luna mai. Cele mai multe vor fi vaccinuri produse…

- Guvernul a aprobat, in ședința de astazi, un memorandum prin care Ministerul Sanatații primește aprobarea pentru a achiziționa peste 4,2 milioane de doze suplimentare de vaccin impotriva COVID-19 produs de Pfizer-BioNTech. Primele 300 de mii de doze ar urma sa fie disponibile in trimestrul al doilea.4.260.269…

- Incepand cu ziua de astazi, in țara noastra incepe imunizarea populației cu serul „Pfizer/BioNTech”, doza 2. Potrivit unui comunicat emis de Ministerul Sanatații, ANSP distribuit lotul de vaccin anti-COVID-19 „Pfizer/BioNTech” in cantitate de 12.

- Recent, conducerea Ministerului Sanatații a anunțat ca in viitorul apropiat, in vara mai precis, se va demara și vaccinarea copiiilor cu varste cuprinse intre 12 și 15 ani. Anunțul a fost facut chiar de catre ministrul Vlad Voiculescu zilele trecute, atunci cand a mai anunțat ca Ministerul Sanatații…

- Recent, conducerea Ministerului Sanatații a anunțat ca in viitorul apropiat se va demara și vaccinarea copiiilor. Anunțul a fost facut chiar de catre ministrul Vlad Voiculescu zilele trecute, atunci cand a mai anunțat ca Ministerul Sanatații a primit din fondul de rezerva 242 de milioane de lei pentru…

- Spania a decis sa-si extinda vaccinarea antiCOVID-19 cu AstraZeneca pentru angajatii esentiali cu varsta peste 65 de ani in scopul protejarii unui mic grup de persoane care inca nu s-au pensionat, a declarat miercuri Ministerul Sanatatii, potrivit Reuters. O serie de alte tari europene au mers mai departe…

- Imunitatea oferita de vaccinurile impotriva COVID-19 incepe sa se dezvolte la aproximativ 10-14 zile dupa prima doza. Prin urmare, in aceasta fereastra de timp, sistemul imunitar nu este inca pregatit sa lupte cu virusul. De aceea, este posibil ca o persoana sa dezvolte COVID-19 la scurt timp dupa administrarea…