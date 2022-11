Stiri pe aceeasi tema

- Vinariile din Republica Moldova au fost invitate sa participe la expoziția Vinitaly din Verona (Italia). Invitatia a fost lansata ieri, in cadrul unei intrevederi la Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare (MAIA) cu participarea directorului Centrului Expozitional Veronafiere, Matjaz Zigon,…

- Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, efectueaza, in perioada 26-29 octombrie, o vizita de lucru in Romania, pentru a participa la expozitia INDAGRA – cel mai important eveniment agricol din țara vecina, transmite Moldpres. Agenda oficialului de la Chisinau include intrevederi…

- Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, a prezentat in cadrul unui briefing de presa, masurile inițiate pentru a susține agricultorii afectați de seceta din acest an și de scumpirea carburanților și a altor inputuri. Bolea a menționat ca, in urma unei serii de ședințe tematice…

- Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, a anunțat ca Guvernul elaboreaza in continuare masuri de sprijin pentru agricultori. Potrivit lui Vladimir Bolea, rata de creditare a producatorilor agricoli va fi micșorata din data de 25 august curent. „Se aplica aceasta prevedere de…

- Ministrul Agriculturii, Vladimir Bolea, va pleca in Federația Rusa, cu reprezentanți ANSA, pentru a discuta despre embargoul la produsele agricole. „L-am invitat la minister pe domnul ambasador, am avut o discuție cu el, am trimis o scrisoare la Rosselhoznadzor, dupa care saptamana viitoare vom avea…

- Autoritațile de la Chișinau sint in discuții cu partea rusa in vederea ridicarii embargoului instituit de Federația Rusa asupra exporturilor de fructe din Republica Moldova. Anunțul a fost facut de Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, in cadrul emisiunii „Punctul pe Azi”…

- In dimineața zilei de 8 iulie, Moldova s-a trezit cu un nou ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare. In emisiunea „Intrebarea principala cu Iulia Fedorova” Vladimir Bolea a povestit cum a avut loc numirea sa, transmite Noi.md. {{626139}}Bolea nu este surprins de graba cu care a acces in noua…

- In scopul redresarii situației din sectorul agricol și ca urmare a solicitarilor din partea agricultorilor, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, a convocat ieri o ședința cu factorii de decizie ai Bancii Naționale din Moldova și ai Ministerului Finanțelor. {{632633}}Parțile…