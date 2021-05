Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana intentioneaza sa doneze cel putin 100 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 pentru initiativa COVAX pana la sfarsitul anului, a declarat vineri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza dpa. Ea a anuntat decizia la Summitul privind criza sanitara globala,…

- Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a avertizat ca Uniunea Europeana nu va avea nicio ezitare sa pedepseasca guvernul britanic daca acesta iși va incalca obligațiile spre care s-a angajat in cadrul acordului Brexit semnat la sfarșitul anului trecut.

- Comisia Europeana se coordoneaza cu statele membre ale UE care sunt dispuse sa trimita urgent medicamente si oxigen Indiei, tara care se confrunta cu un val agresiv al pandemiei de COVID-19 provocat de o noua varianta a coronavirusului. Citește și: VIDEO Morții Covid sunt incinerați pe strada…

- Vaccinul impotriva COVID-19 al grupului american Johnson&Johnson, cel care se face intr-o singura doza, va fi livrat in Europa incepand cu 19 aprilie, a anuntat luni societatea, relateaza AFP, citata de Agerpres . Autoritatea Europeana pentru Medicamente a aprobat la jumatatea lui martie vaccinul produs…

- Uniunea Europeana asteapta in trimestrul doi al acestui an in total circa 360 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 de la cele patru laboratoare ale caror vaccinuri au fost autorizate de Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), a declarat miercuri presedintele Comisiei Europene, Ursula…

- Presedintele Parlamentului European, David Sassoli, premierul portughez Antonio Costa, in numele presedintiei Consiliului UE, si sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au semnat miercuri Declaratia comuna referitoare la Conferinta privind viitorul Europei, document care pregateste terenul pentru…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a declarat vineri ca este hotarat sa ''revitalizeze'' parteneriatul cu Uniunea Europeana, in cursul unei convorbiri telefonice cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza AFP. "El a subliniat sprijinul pentru Uniunea Europeana si angajamentul…