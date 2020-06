R. Moldova, „invadată” de levănțică: Imagini greu de uitat (VIDEO) Un parfum imbatator a pus stapinire pe intreaga Moldova, odata cu inflorirea lavandei. Cimpuri violete și oameni insetați de frumos - asta am vazut, plimbindu-ne prin țara. Moldovenii au pastrat frumoasa tradiție de a face poze de colecție și in acest an, așa ca au ales cele mai colorate lanuri și au pornit la drum. Cum arata cimpurile pline de levanțica in aceste clipe, dar și cit de fericiți sin Citeste articolul mai departe pe noi.md…

