R. Moldova. Încă cinci posturi TV, interzise Autoritatile Republicii Moldova au retras joi licentele de emisie a inca cinci posturi TV, acuzandu-le de legaturi cu oligarhii fugari Vladimir Plahotniuc si pro-rusul Ilan Sor, relateaza agentia EFE. Respectivele posturi, Canal Unu in Moldova, Akchent TV, Orizont TB, Canal 2 si Canal 3, nu au furnizat informatii despre finantarea lor Consiliului pentru Promovarea Proiectelor de Investitii, potrivit agentiei Moldpres. De asemenea, mai motiveaza guvernul de la Chisinau, autoritatile au detectat legaturi ale acestor posturi cu Ilan Sor, al carui partid pro-rus a fost scos in afara legii, si Vladimir… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

