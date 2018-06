Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Nastase a depus astazi la Curtea Suprema de Justiție un recurs impotriva hotararilor pe care le-a calificat agramate și absurde deciziile Judecatoriei Chișinau, cu sediul Centru, și Curții de Apel privind anularea alegerilor locale noi.

- Curtea de Apel Chisinau a mentinut joi hotararea Judecatoriei prin care alegerile locale pentru Primaria Chisinau au fost invalidate. Decizia a fost pronuntata in timp ce in fata instantei, dar si in fata Primariei, simpatizantii lui Andrei Nastase, care a castigat scrutinul din 3 iunie, protestau cerand…

- Curtea de Apel Chisinau a mentinut joi hotararea de marti a unei instante inferioare care a invalidat alegerile pentru functia de primar al municipiului Chisinau, castigate de unul din liderii opozitiei proeuropene, Andrei Nastase, informeaza Radio Chisinau si Deschide.md. Decizia poate…

- Andrei Nastase spune ca va ataca decizia Curții de Apel de a menține invalidarea alegerilor locale la Curtea Suprema de Justiție. Declarația a fost facuta la cateva minute dupa ce magistrații Ala Malii, Ecaterina Palanciuc și Vladislav Clima au susținut decizia Judecatoriei Chișinau de invalidare a…

- Judecatoria Chisinau a anulat marti seara rezultatele alegerilor locale anticipate pentru fotoliul de primar al capitalei Republicii Moldova castigate cu 52,57% din voturi de cel mai inversunat opozant al actualei guvernari, Andrei Nastase. In turul doi, el s-a confruntat cu socialistul Ion Ceban,…

- Judecatoria Chisinau a anulat marti seara rezultatele alegerilor locale anticipate pentru fotoliul de primar al capitalei Republicii Moldova, castigate cu 52,57% din voturi de proeuropeanul Andrei Nastase. In turul doi, el s-a confruntat cu socialistul Ion Ceban. "Vlad Plahotniuc ne testeaza…

- "Vom contesta aceasta hotarare la Curtea de Apel. Avem la dispozitie o zi pentru a contesta decizia. O sa facem acest lucru cat mai repede, dar vom astepta decizia de la Curtea de Apel. Am un indemn catre toti sa fim pregatiti pentru proteste masive. Este o decizie arbitrara pentru care aceasta judecatoare…

- Curtea de Apel Chisinau a respins contestatia lui Andrei Bivol, avocatul lui Traian Basescu, cu privire la cetatenia moldoveneasca a fostului presedinte al Romaniei, ca "fiind neintemeiata". Decizia mai poate fi contestata la Curtea Suprema de Justitie."Colegiul civil al Curtii de Apel Chisinau…