- CHIȘINAU 14 ian - Sputnik. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ministrul Justiției Fadei Nagacevschi a scris ca i se creeaza impresia ca Maia Sandu „incearca sa blocheze și sa sancționze cu dizolvarea Parlamentul pentru neinvestirea Guvernului, fara a cere investirea Guvernului, adica blocand…

- Reactia PSD la precizarile premierului legate de majorarile de pensii Precizarile premierului legate de majorarile de pensii vin dupa ce astazi Curtea Constituționala a respins sesizarea executivului cu privire la majorarea cu 40% a punctului de pensie. PSD, principalul partid de opoziție,…

- CHIȘINAU, 31 dec - Sputnik. Aureliu Ciocoi a fost numit in funcția de prim-ministru interimar al Republicii Moldova. Decretul de numire a fost semnat astazi de președintele Maia Sandu, anunța serviciul de presa al instituției prezidențiale. „In condițiile in care premierul demisionar Ion Chicu…

- Deși a fost printre numele vehiculate, Nicolae Ciuca nu a fost propunerea Partidului Național Liberal pentru funcția de premier. Intrebat daca și-ar fi dorit sa ocupe in continuare aceasta funcție, Ciuca a spus: „V-am zis despre ce este vorba. Mi-am dorit sa imi fac datoria si mi-o voi face in continuare…

- Florin Citu, ministrul Finantelor Publice, a anuntat ca nu exista bani pentru dublarea alocatiilor, dar in cazul in care legea va fi promulgata va trebui "sa taiem de undeva", informeaza Agerpres.Florin Citu sustine ca exista un precedent periculos creat de Curtea Constitutionala in privinta dublarii…