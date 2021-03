Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 4 ianuarie, a inceput vaccinarea impotriva noului coronavirus si in judetul Valcea cu primele aproximativ 1.000 de doze. Mai mult de jumatate din personalul medical, inclusiv de la ATI si Infectioase, refuza vaccinarea.

- Toate cele 560 de cadre medicale de la Spitalul Clinic Județean (SCJ) Mureș care au optat sa primeasca vaccinul Pfizer-BioNTech in prima etapa a campaniei de vaccinare din județ au fost vaccinate, potrivit informațiilor oferite de dr. Ovidiu Girbovan, managerul unitații medicale. Imbucurator este ca…

- Tot mai multe cadre medicale refuza vaccinarea anti-covid-19. Este ireal ce se intampla acum in SUA. La ce s-a ajuns, intr-o țara in care numarul victimelor este in creștere, citiți in articolulk de mai jos. Este șocant ce se intampla in SUA, țara in care pandemia escaladeaza grav. Cadrele medcale refuza…

- Mai putin de un sfert din cadrele medicale de la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati Botosani si-au exprimat intentia de a se vaccina impotriva COVID-19, a declarat, marti, pentru AGERPRES, medicul coordonator al UPU, Ramona Guraliuc. Potrivit sursei citate,…

- Cadrele didactice vor fi vaccinate anti-Covid in etapa a doua a campaniei de vaccinare, așa cum au stabilit autoritațile. Decizia a starnit controverse in condițiile in care unii specialiști leaga vaccinarea profesorilor de revenirea copiilor la școala. Alte cadre didactice refuza sa se vaccineze.…

- Comitetul National de Coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 a anuntat ca numarul total de cadre medicale din cele 10 spitale din prima linie in lupta impotriva pandemiei carora le-a fost administrata duminica prima doza de vaccin anti-COVID este de 960. Persoanele vaccinate…

- In așteptarea vaccinului anti-COVID-19, Ministerul Sanatații a trimis o inștiințare catre toți furnizorii publici de servicii medicale din județ cu privire la intenția acestora de a se imuniza impotriva SARS-CoV-2. Listele au fost transmise catre Direcția de Sanatate Publica Ialomița, instituție ai…