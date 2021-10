Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 12 luni, vinzarile de valuta, dolari și euro, din partea populației au inregistrat un volum record pentru Moldova - echivalentul a peste patru miliarde de dolari, in condițiile in care procurarile de valuta din partea populației au crescut mult mai lent, transmite Noi.md cu referire la agora.md.…

- Prețurile în Moldova sunt într-o creștere continua. Potrivit datelor prezentate de Biroul Național de Statistica, în ultimele 12 luni prețurile medii de consum au crescut cu 6,68%, inclusiv la produse alimentare cu 8,31%, marfuri nealimentare cu 8,62% și servicii prestate populației…

- ”In trimestrul I I 20 2 1 , rata de ocupare a populatiei in varsta de 20 – 64 ani a fost de 6 7 , 5 % . In al doilea trimestru al anului 20 2 1, populatia activa a Romaniei era de 8 .26 1 .000 persoane, din care : 7 .843 .000 persoane erau ocupate si 4 18 .000 persoane erau someri”, arata datele INS.…

- Consilierul onorific al premierului Romaniei in domeniul gestionarii pandemiei, Nelu Tataru, a inceput, astazi, o evaluare a spitalelor din teritoriu in vederea pregatirii acestora pentru valul patru al pandemiei Covid. Prezent, astazi, la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, Nelu Tataru a spus ca…

- Sheriff Tiraspol a dat un adevarat exemplu fotbalului romanesc, iar Moldova duce in premiera o echipa in grupele Ligii Campionilor. In timp ce echipele romanești se chinuie, din 2013, sa revina in grupele Champions League, Sheriff Tiraspol a reușit una dintre cele mai mari surprize din fotbalul modern…

- Dupa seceta de anul trecut, sectorul vitivinicol incepe sa-si revina. In primele sapte luni ale anului, Moldova a exportat vin in valoare de 1,6 miliarde de lei, cu aproape 16 la suta mai mult fata de aceeasi perioada din 2020.

- Pandemia și-a lasat amprenta asupra modului de viața al oamenilor. Acest lucru se observa și in datele statistice. Daca anul trecut moldovenii nu prea au putut calatori din cauza restricțiilor, atunci in acest an, lucrurile s-au schimbat.

- Premierul nou desemnat, Natalia Gavrilița iși propune sa readuca moldovenii plecați peste hotare - acasa. Declarațiile au fost facute in cadrul unui interviu oferit pentru Radio Europa Libera. „Eu am intilnit in diaspora foarte multe persoane care au incercat sa faca o afacere in Moldova și au fost…