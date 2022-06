Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 10 iunie 2022, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au identificat și reținut un barbat de 46 de ani, din Meteș, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis, la data de 10 iunie 2022, de Tribunalul Cluj. Barbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse privative…

- Marian Saracila, fostul viceprimar din Tuzla, a fost condamnat definitiv, de judecatorii de la Curtea de Apel Constanta, la un an de inchisoare cu suspendare Procurorii DNA Constanta, nemultumiti de decizia Curtii de Apel Constanta prin care Marian Saracila, fostul viceprimar din Tuzla, a fost condamnat…

- Curtea de Apel București a fixat pentru vineri, 13 mai, termenul pentru pronunțarea deciziei finale in dosarul in care fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost condamnat in prima instanța la 5 ani si 4 luni de inchisoare cu executare, pentru luare de mita, constituire a unui grup infractional…

- Curtea de Apel Bucuresti a dat sentinta finala in dosarul „Colectiv”, joi, dupa ce judecatorii au amanat decizia de mai multe ori, invocand complexitatea dosarului. Cristian Popescu Piedone, fostul primar al Sectorului 4 si actual edil al Sectorului 5, a fost condamnat la 4 ani, in timp ce patronii…

- Președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, PSD, a fost condamnat miercuri la 8 ani și 4 luni de inchisoare cu executare. Sentința, care nu e definitiva, vine dupa ce procurorii DNA Bacau au instrumentat doua dosare in care Arsene e acuzat de trafic de influența, pentru care ar fi cerut mita…