- Un barbat in varsta de 51 de ani a fost arestat la Loughton, in sud-vestul Regatului Unit, dupa ce a intrat in mod voit cu masina intr-o femeie si niste adolescenti la iesirea dintr-o scoala, omorand un baiat in varsta de 12 ani, potrivit news.ro.Alte cinci persoane au fost ranite luni - o…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, azi-noapte, in municipiul Brasov. Potrivit IPJ Brasov, in data de 19 noiembrie, in jurul orei 00.15, pe strada Calea București, intersecție cu strada Paraului, din municipiul Brașov, a avut loc un accident rutier. Un tanar in varsta de 20 de ani, din judetul…

- O femeie in varsta de 44 de ani, din comuna Babiciu, a decedat dupa ce a fost lovita timp de aproape doua zile, apoi sugrumata, suspect de comiterea faptei fiind concubinul sau, un cioban in varsta de 46 de ani, care a fost arestat preventiv, potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Un barbat in varsta de 27 de ani din comuna Isvoarele, judetul Giurgiu, a fost arestat pentru 30 de zile dupa ce a lovit cu pumnii si picioarele o femeie in varsta de 51 de ani din Bucuresti pe care a intaln...

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi au propus arestarea preventiva pentru 30 de zile a unui minor din comuna Siretel, care este acuzat ca in urma cu o luna a ucis un padurar din localitate pentru ca ar fi fost prins la furat lemne. Minorul, un baiat de 17 ani, este acuzat de…

- Actorul american Dennis Quaid, in varsta de 65 de ani, s-a logodit cu Laura Savoie, iubita sa care este cu aproape 40 de ani mai tanara, relateaza daily Mail. Logodnica starului hollywoodian are 26 de ani și studiaza pentru doctorat la Universitatea din Texas, noteaza 20minutos.es. Dennis Quaid și Laura…