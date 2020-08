Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona a fost zdrobita de Bayern Munchen, scor 2-8, in sferturile Ligii Campionilor, iar admiratorii fenomenului fotbalistic nu au avut mila de catalani dupa meci. Victoria nemților a avut un ecou atat de mare incat rețelele de socializare au fost inundate cu glume, care mai de care mai rautacioase…

- Barcelona a fost umilita de Bayern Munchen, 2-8, in sferturile UEFA Champions League, iar meciul contra nemților intra in istoria catalanilor. Infrangerea din aceasta seara a reprezentat a șasea partida din istoria clubului catalan in care primește cel puțin opt goluri, in 4.440 de partide jucate. Ultima…

- Bayern Munchen a zdrobit-o pe Barcelona, scor 8-2, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Lionel Messi a fost inexistent in meciul pe cara catalanii nu-l vor uita, probabil, niciodata. La 33 de ani, legendarul fotbalist al Barcelonei a indurat cea mai usturatoare umilința din intreaga cariera.…

- Barcelona și Bayern Munchen se intalnesc in aceasta seara intr-un duel din faza sferturilor de finala ale Ligii Campionilor. Meciul va incepe la ora 22:00 și va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport 1, Telekom Sport și Look Plus. ...

- Antrenorul Quique Setien nu este de acord cu Lionel Messi si crede ca Barcelona poate castiga Liga Campionilor. Barcelona a pierdut titlul in Spania, iar Messi si-a atacat dur echipa. „Trebuie sa ne schimbam in profunzime", a spus argentinianul, dupa ultimul meci jucat in La Liga.Setien stie…

- Un posibil duel intre FC Barcelona si Bayern Munchen ar putea avea loc in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate ieri, la Nyon. FC Barcelona va trebui sa treaca de Napoli (1-1 in turul optimilor), in timp ce Bayern are de indeplinit o formalitate,…

- UEFA analizeaza posibilitatea finalizarii actualei editii a Ligii Campionilor in Germania, dupa ce competitia fanion a cluburilor europene a fost intrerupta in luna martie, in faza optimilor de finala, din cauza pandemiei de coronavirus, anunta Sky Italia. Conform postului de televiziune din peninsula,…