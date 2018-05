Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul regional al Cataloniei l-a ales luni presedinte al executivului catalan pe Quim Torra, candidatul ales de fostul lider catalan aflat acum in exil, Carles Puigdemont, informeaza agentiile AFP si EFE. Un editor in varsta de 55 de ani nou venit in politica, Quim Torra a fost ales cu 66 de voturi…

- Liderul separatist Carles Puigdemont a anuntat joi, din Germania, ca isi retrage candidatura la conducerea Guvernului regional catalan si ca il desemneaza in locul sau pe deputatul Quim Torra, un nou venit in politica, relateaza AFP.

- Liderul separatist Carles Puigdemont a anuntat, din Germania, ca renunta sa mai candideze la sefia guvernului regional catalan si ca il desemneaza ca succesor al sau in aceasta functie pe deputatul Quim Torra, un nou venit in politica.

- Intr-o inregistrare video, Puigdemont l-a propus pe deputatul catalan Quim Torra la Presedintia Generalitatii - executivul Cataloniei. Torra, in varsta de 55 de ani, editor de profesie, ar putea sa fie investit in noua functie de catre Parlament in urmatoarele zile. Guvernul Spaniei a intervenit,…

- Guvernul spaniol a decis miercuri sa sesizeze Curtea Constitutionala pentru ca aceasta sa anuleze legea adoptata saptamana trecuta de parlamentul catalan ce permite alegerea presedintelui regional in absenta si deci reinvestirea in functie a fostului lider Carles Puigdemont, aflat in exil autoimpus,…

- Presedintele Parlamentului regional al Cataloniei, Roger Torrent, a lansat, luni, un apel pentru infiintarea unui ”front democratic” menit sa apere drepturile regiunii separatiste, in contextul arestarii fostului lider cataln Carles Puigdemont, informeaza The Associated Press.

- Jordi Sanchez, candidatul secesionist la presedintia guvernului Cataloniei aflat in detentie provizorie, a renuntat la candidatura pentru a permite formarea rapida a unui executiv regional, a anuntat miercuri presedintele parlamentului catalan, Roger Torrent, informeaza AFP. Jordi ''Sanchez…

- Parlamentul catalan, dominat de separatisti, va tine la 1 martie o sesiune plenara pentru a incerca sa deblocheze investirea unui nou presedinte al guvernului regional, in timp ce Carles Puigdemont ramane singurul candidat, a anuntat vineri legislativul de la Barcelona, scrie AFP. Parlamentul regional…