Stiri pe aceeasi tema

- KFactory, platforma digitala orientata catre creșterea performanței și productivitații firmelor de producție, dezvoltata de un startup românesc, va primi o finanțare de 215.000 Euro pentru dezvoltarea și implementarea planului de afaceri pe urmatorii ani. Finanțarea este coordonata de Sparking…

- Nu doar Romania inregistreaza o „explozie” a numarului de cazuri de coronavirus, ci și Bulgaria vecina, dar și alte state europene. In acest context, au fost prelungite starile de alerta sau de urgența sau au fost reintroduse unele restricții.

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat un apel miercuri la "punerea in comun" a resurselor - in Europa si in lume - pentru a ajuta la dezvoltarea viitoarelor vaccinuri impotriva COVID-19 si rezervarea acestora din timp, informeaza France Presse.Intr-un mesaj video pe…

- Numarul persoanelor internate la Cluj Napoca ca urmare a infectarii cu virusul SARS-CoV-2 a crescut fața de ieri. In acest moment, la Cluj Napoca sunt internate 54 de persoane, fața de 36 cate erau... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Aurul a avut o evolutie spectaculoasa in ultimul an si jumatate, pretul sau crescand cu peste 45% fata de minimul din august 2018. Incertitudinile politice si economice din ultima perioada, cat si ratele reale negative ale dobanzilor titlurilor de stat, au creat un cadru perfect pentru cresterea pretului…

- La Galati a fost realizata astazi prima recoltare de plasma umana destinata pacientilor cu COVID-19. Plasma recoltata de la doi soti va fi folosita in tratamentul unui barbat de 45 ani, internat in stare critica la Sectia ATI a Spitalului Judetean Galati. Procedura a fost un succes, dupa cum a declarat,…

- Ziarul Unirea Florin Roman, liderul deputaților PNL: Fiecare pat ATI din spitalele COVID are asigurata finanțarea pentru ventilatoare Florin Roman, liderul deputaților PNL: Fiecare pat ATI din spitalele COVID are asigurata finanțarea pentru ventilatoare In cursul zilei de luni, dupa o intrevedere pe…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca a dat instructiuni administratiei sale sa suspende finantarea Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), pentru ca agentia a "esuat in misiunea sa de baza" privind raspunsul la epidemia de Covid-19, relateaza BBC.