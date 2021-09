Stiri pe aceeasi tema

- Maestrul Gheorghe Zamfir va urca pe scena principala a festivalului UNTOLD 2021. Artistul va avea un moment unic vineri seara de la ora 22:30. Unul dintre cei mai buni naiști ai lumii, maestrul Gheorghe Zamfir, urca in premiera pe scena principala UNTOLD pentru un moment unic. Vineri seara, 10 septembrie,…

- Quentin Tarantino a dezvaluit ca nu isi sustine financiar mama, decizie pe care a luat-o in copilarie pentru ca mama sa nu l-a susținut in cariera. Regizorul, cunoscut pentru filme ca "Pulp Fiction" si "Once Upon a Time in Hollywood", a vorbit despre hotararea sa intr-un episod recent al podcastului…

- Guvernul SUA a vindut singurul exemplar al albumului „Once Upon a Time in Shaolin” lansat de grupul Wu-Tang Clan care a apartinut antreprenorului Martin Shkreli, considerat „cel mai detestat om din America”. Exemplarul acestui dublu-album, lansat in 2014, a fost vindut controversatului antreprenor Martin…

- Formația maghiara Surf Truckerz a susținut primul concert in Romania la Timișoara, spectacolul lor fiind unul care a fost primit cu entuziasm de public. Seara cu muzica extrasa parca din filmele lui Quentin Tarantino, desfașurata la finalul saptamanii trecute la Manufactura, a avut de toate: o sumedenie…

- Quentin Tarantino a marturisit ca scena sa preferata din ‘Once Upon a Time… In Hollywood’ a fost taiata, pentru ca nu se potrivea foarte bine in forma finala a filmului, potrivit contactmusic.com. Regizorul a dezvaluit ca scena sa preferata din pelicula era cea in care Rick Dalton (Leonardo DiCaprio)…

- Caștile de debut ale Nothing, noua companie a lui Carl Pei, fostul CEO OnePlus, vor costa 99 de dolari și vor veni cu anulare activa a zgomotului de fond (ANC), informeaza TechCrunch. Fiecare dintre caști va fi dotata cu trei microfoane pentru a putea activa ANC-ul, și vor avea parte de o lansare inițiala…