Quavo lanseaza impreuna cu Yung Miami piesa “Strub The Ground”

Stiri pe aceeasi tema

- Eliza Natanticu, concurenta a sezonului in desfașurare al emisiunii concurs Asia Express, lanseaza astazi piesa cu beat-uri up-tempo „De vina suntem noi”, impreuna cu un videoclip care imbina perfect stilurile modern și retro. Piesa a fost scrisa și compusa de Dinu Gabriela Alexandra, iar de aranjamentul…

- Daca vara asta VR lansa un super feat. cu Starchild – The way you…( Hey, girl! ), toamna continua pentru ei cu multa inspirație și cu o piesa bomba, ce se anunța a fi mega hit! VR lanseaza astfel “Ma doare”, un single sub amprenta Sprint Music, o piesa care scoate la iveala adevaruri din relațiile traite…

- INNA are o toamna extrem de activa din punct de vedere muzical. Artista lanseaza pentru a treia saptamana consecutiv o noua piesa ”Like That” in colaborare cu DJ-ul și producatorul spaniol Brian Cross. Piesa a fost compusa de Brian Cross, INNA, Joanna Navarro Crass, produsa de Brian Cross. Cu un lyric…

- Otilia a lansat, dupa o perioada lunga de timp, o noua piesa in limba romana. Aceasta face parte dintr-un proiect extins al Otiliei, prin care iși reintoarce atenția artistica și catre oamenii de acasa. “Sunt foarte emoționata sa lansez «Nu pot», din doua motive. Primul motiv este ca, dupa mulți ani,…

- Lady Gaga și Tony Bennett lanseaza cel mai nou duet al lor, „Love For Sale”, al doilea single extras de pe albumul lor ce urmeaza sa fie lansat, care este intitulat tot „Love For Sale”. „Love For Sale”, noul album, ce reliefeaza versurile lui Cole Porter, interpretate de Lady Gaga și Tony Bennett,…

- Eugenia Nicolae a devenit cunoscuta datorita participarii de anul acesta la emisiunea Romanii au talent, iar de atunci a incantat publicul cu o mulțime de piese compuse chiar de ea. Dupa succesul unor melodii care imbina folclorul cu sound-uri noi, precum „Inima n-o mai rabda” și „De ce nu ma legeni”,…

- ARRA este un artist romano-palestinian care a fost remarcat de profesioniștii din industrie dar și de public datorita prestațiilor excelente de pe scena Vocea Romaniei, unde a ajuns pana in semifinala și Megastar, unde a caștigat finala. Acesta lanseaza primul sau single in limba araba, Al Arab Hubol.…

- Sound Rush lanseaza astazi, in mod oficial, remix-ul pentru piesa INNA – Hot. Dupa ce in luna aprilie aparuse pe YouTube o varianta a acestui remix filmata intr-un decor industrial, astazi, 13 august, fanii genului hardbass se pot bucura de versiunea oficiala a acestuia. Iar pentru cei care au ganduri…